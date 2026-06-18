開催：2026.6.18 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 4 - 12 [パイレーツ] MLBの試合が18日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとパイレーツが対戦した。 アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。 1回表、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打