とりときゅうりの水餃子【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ暑さが本格的になると、つるんと喉越しのよいものが恋しくなりますよね。そこで、この時期にぴったりな「水餃子」をご紹介します。とり肉のうまみと塩もみきゅうりの爽やかさが合わさって、驚くほど軽やかな味わい。夏の新定番レシピをお届けします！▶教えてくれたのは…ツレヅレハナコ さん食と酒と旅を愛する文筆家＆