日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』公式Instagramで、主人公・雪村爽太役の松村北斗（SixTONES）が仕掛け人となり、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵に“ドッキリ”を仕掛ける動画が公開された。 【動画＆写真】松村北斗は岡崎紗絵を知り過ぎている!?新ドラマ『告白』ドッキリ企画など①～④ ■当てられすぎて戸惑う岡崎に松村は「俺もビックリしてる」とニッコリ 「松村北