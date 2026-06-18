【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（読み：コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定。併せて、初のアーティスト写真が公開となった。 ■コンセプト評価曲もデビューシングルに収録 記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さら