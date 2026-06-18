映画スパイダーマンシリーズの最新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の公開を控え、主人公ピーター・パーカー役の俳優トム・ホランドが、プロモーションのためにスペイン・マドリードを訪問。現地でのインタビューでは、スパイダーマン役にふさわしいサッカー選手として、スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）の名前を挙げた。