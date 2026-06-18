18日放送のTBS系『ひるおび！』（月〜金前10：25）では、「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表について特集。日本サポーターが、オランダ戦後にスタジアムを掃除する様子や、日本チームがロッカールームをキレイに整理整頓していた様子に注目が集まったニュースを取り上げた。【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム福田正博氏は「あのロッカールームの件に関していうと、今に始まったことじゃな