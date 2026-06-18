『ポケモン』30周年を記念して、「ポケモンセンターオンライン」にて『ポケットモンスター』シリーズ歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズが、18日に発売された。すでに一部商品は売り切れが続出するなどの反響で、これを受け公式は各種再販売をすることを発表した。【写真】品切れ続出！発売された『ポケモン』30周年記念の新グッズ今回の新グッズは多数あり、Tシャツの前面には、『ポケットモンスター』シリ