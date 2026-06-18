ラグビーリーグワン1部の三重（三重ホンダヒート）は18日、来季から活動拠点を移す栃木県宇都宮市で会見を開き、新チーム名を「栃木ホンダヒート」と発表した。エンブレムやマスコットを含む新ビジュアルアイデンティティもお披露目された。三重は本田技研鈴鹿製作所ラグビー部として1961年に創部。関西社会人リーグ、2003年創設のトップリーグなどを経て、22年からリーグワンに参戦（2部）。23〜24年シーズンに1部昇格を果た