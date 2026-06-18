千葉ロッテマリーンズは7月23日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、乃木坂46の小川彩（18）と柴田柚菜（23）が来場し、夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」のスペシャルリポーターを務めると発表した。2人は試合前の「Catchup！！Marines」やイニング間イベントなど試合終了後まで出演する。小川は「フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACKSUMMERW