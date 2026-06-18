ペストの犠牲者を埋葬する5500年前の狩猟採集民を描いたイメージ絵画/Kelvin Wilson（CNN）シベリア南東部の墓地から回収された古代のDNAの分析により、これまで知られていなかったペストの株の存在が明らかになった。当該の株は5500年前、意外な人々の集団に致命的な影響を与えたとみられる。17日付の学術誌「ネイチャー」に掲載された新たな研究で詳述されているこれらの初期のペスト株は、ヒトにおけるこの病気の既知の証拠とし