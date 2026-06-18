キャンペーンに他人の情報を登録し、Amazonのギフトカード790万円分を騙し取った疑いで男が逮捕された。竹村航容疑者（46）は2022年から2023年にかけて、人材広告会社のキャンペーンに4700人分の個人情報を使って登録し、特典としてもらえるAmazonのギフトカード約790万円分をだましとった疑いが持たれている。竹村容疑者は自作したプログラムを使い、他人の個人情報の収集やキャンペーンへの応募を繰り返し、3000万円分のギフトカ