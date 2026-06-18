元フジテレビのフリーアナ中井美穂（61）が18日、同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。元日本ハム監督の大沢啓二さんへの失言を明かした。中井は元ヤクルト古田敦也氏と結婚するも、そもそも野球に詳しくなかったという。その中井が同局名物番組だった「プロ野球ニュース」のキャスターを務めていた。紹介のフリップには「喝！でおなじみの元日本ハム監督の大沢啓二さんに『野球お好きなんですね』」とあった。中