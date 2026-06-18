アメリカにおける公正な取引を監督・監視する連邦取引委員会(FTC)が提起した最新の訴訟により、アプリストアにおける詐欺アプリの取り締まりがいかに困難になっているかが明らかになりました。FTC Sues to Stop Sprawling Enterprise Operating Unlawful Subscription Schemes | Federal Trade Commissionhttps://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2026/06/ftc-sues-stop-sprawling-enterprise-operating-unlawful-sub