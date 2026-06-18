反町隆史が主演する7月20日スタートのドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）より、90秒トレーラー（予告篇）が解禁。また、6月20日から、学生選抜オーディションの裏側に迫ったバックステージコンテンツ「Documentary of GTO」の配信を予定している。【動画】伝説の男が、帰ってくる―ドラマ『GTO』90秒トレーラー『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒