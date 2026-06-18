かたせ梨乃とJO1の豆原一成がダブル主演を務める7月2日スタートのドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレ東系／毎週木曜24時30分）、“妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル解禁。追加キャストとして、岡田結実、林芽亜里、平埜生成、北村優衣、西山繭子の出演が発表された。【写真】岡田結実が豆原一成演じる紘の妻、林芽亜里が“理想の16歳美少女”姿の白石美子に！追加キャスト陣本作は、『少年ジャン