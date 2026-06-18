かっぱ寿司は6月18日から期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」をスタートした。初夏のイチオシ「焼津港水揚げ一本釣りかつお」と「天然旬(とき)あじ」、いまコスパの良さで大人気だという「かっぱのランチセット」をまとめて実食してきた!かっぱ寿司で初夏の旬ネタと海鮮丼を食べるぞ! 見てくれ、この新鮮みあふれる輝きを夏こそお寿司を食べたい…!個人的に、お寿司の旬は夏だと思っている。さわやかな白身魚や脂の乗っ