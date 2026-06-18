バレーボール男子日本代表・高橋藍選手の日本最後の試合に密着したドキュメンタリー『100h・REC』（読み：ハンドレットレック）が、日本テレビにて6月19日24時40分、26日24時45分に放送。番組のナレーションを、King ＆ Prince高橋海人が担当する。【写真】高橋藍の日本最後の試合を「側近」が撮影！超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続けると、スターの表情の、さらにその奧にある孤独、恐怖、情熱が見えてくる。