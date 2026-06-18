シマノは、マウンテンバイク(MTB)用コンポーネントの新製品として、「DEORE XT M8200」メカニカルドライブトレインコンポーネントを発表した。「DEORE XT M8200」メカニカルドライブトレインコンポーネント同製品は、SHIMANO SHADOW ESテクノロジーを採用し再設計したリアディレイラー。耐久性と耐衝撃性能を強化しつつ、軽量・コンパクトな設計で地上高を確保しながら、ロングケージおよびミドルケージ仕様によって幅広いギアレン