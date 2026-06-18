巨人は１８日、「ＪＯＲＤＡＮＢＲＡＮＤ」とのコラボレーショングッズを発売すると発表した。公式オンラインストアで取り扱う。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、７月３０日から取り扱う。目玉は、チームが７月３１日（金）〜８月２日（日）のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で着用する特別ユニホーム。東京を拠点とするブランド「ＮＯＭＡＲＨＹＴＨＭＴＥＸＴＩＬＥ