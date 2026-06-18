阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で２００６人が出席して行われた。宝塚歌劇団が運営する「宝塚歌劇カスタマープログラム」の中で使われるポイント「タカラット」の付与についての不公平感や、私設ファンクラブチケットの手数料についての質問も飛んだ。担当役員はタカラットについて「スカパー利用者以外のスカイステージをご覧の方に付与することについて検討を進めていきたい」と述べるに