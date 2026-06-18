岩手競馬のダートグレードシリーズのＰＲのため、同シリーズのアンバサダーを務めるプロレスラーの内藤哲也が６月１８日に東京・墨田区の報知新聞社を訪れた。岩手競馬では７月２０日のマーキュリーＣ・Ｊｐｎ３を皮切りにクラスターＣ・Ｊｐｎ３（８月１１日）、不来方賞・Ｊｐｎ２（９月１日）、南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１２日）と、盛岡競馬場を舞台に４か月連続でダートグレードレースが開催される。盛岡競馬場移転３０周