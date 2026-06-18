◆エイジェックカップ第５７回日本少年野球選手権大会（１３日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか）▽小学生の部・代表決定戦香芝ボーイズ７ー１泉州ボーイズ「エイジェックカップ第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４