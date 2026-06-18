【モデルプレス＝2026/06/18】元AKB48でタレントの西野未姫が、6月18日までに自身のInstagramを更新。子供たちの仲睦まじい姿を公開した。【写真】第2子出産の元AKB「可愛すぎて何回も見ちゃう」仲良しの0歳長男＆1歳長女顔出し◆西野未姫「痛いの痛いの飛んでけ」する長女公開西野は「弟のがんばに『痛いの痛いの飛んでけ』って急にやってびっくりました 保育園で覚えたのかな」とコメント。自身が抱っこしている長男・頑馬（がん