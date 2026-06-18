【モデルプレス＝2026/06/18】歌手の倖田來未が6月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】43歳レジェンド歌手「雰囲気変わる」ばっさりカットしたミディアムボブ姿◆倖田來未、ミディアムボブへ雰囲気ガラリ倖田は「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑」とつづり、自撮り写真などを複数枚投稿。胸の辺りまであった髪を肩上の長さにカットした新しいヘアスタイルを公開した。久し