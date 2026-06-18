北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップは17日（日本時間18日）、グループK初戦のウズベキスタン―コロンビアがエスタディオ・アステカ・メキシコシティで行われた。前半、ウズベキスタンの選手がピッチ脇のカメラマンに激突するアクシデントが発生。海外ファンも心配の声を上げた。衝撃のアクシデントが起きたのは前半34分だった。左サイドを攻め上がったコロンビアのルイス・ディアスに、アブドゥコディル・フサ