元日向坂46のメンバーで、俳優として活動している影山優佳さんが2026年6月17日、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」選手との写真をインスタグラムで公開し、「すごいメンツ」などと驚かれている。「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」「always love u」影山さんは投稿で、なでしこジャパンの長谷川唯選手、清水梨紗選手とのオフショットを公開した。米ナッシュビルとみられる街並みを背にした姿や、ソファーに並び、清水選手