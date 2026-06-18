北中米W杯大会1週間をプレーバックサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、大会第7日を迎え、全48チームが初戦を戦った。ここでは大会1週間で起きた出来事をプレーバック。今回は日本がオランダと引き分けた激闘。韓国メディアも衝撃を受ける内容だった。日本の激闘は世界を驚かせるのに十分だった。14日（同15日）に行われたオランダ戦は2度先行されながら、中村、鎌田のゴールで追いつき、引き分けに