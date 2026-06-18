欧州は16チーム参戦で計27の勝ち点を獲得北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ第1節全試合が、現地時間6月17日に終了した。地域ごとの平均勝ち点では欧州が圧倒する結果となった。グループKのウズベキスタン代表対コロンビア代表が第1節の最後の一戦となった。コロンビアが3-1で勝利を収め、アルゼンチンに続いて南米勢2つ目の勝利となっている。今大会序盤はアジア勢の躍進が話題をさらっていたが、24試合を終え