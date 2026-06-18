初出場のウズベキスタンが歴史的1点北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日に大会7日目を迎え、グループKのウズベキスタン代表とコロンビア代表の試合が、メキシコのメキシコシティスタジアムで行われた。この試合が第1節の最終戦となり、出場全48か国がそれぞれ1試合ずつを終えた。試合は3−1でコロンビアが勝利した。W杯初出場を果たしたウズベキスタンが、2大会ぶり7度目のW杯出場のコロンビアに挑む試合。前半のハ