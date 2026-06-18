英国のウィリアム皇太子とキャサリン妃の長男、ジョージ王子（13）が、今年9月から名門全寮制男子校のイートン校に入学することが、ケンジントン宮殿の公式発表で明らかになった。父ウィリアム皇太子と叔父ヘンリー王子の母校でもある同校で、ジョージ王子は2人が寄宿したマナー・ハウスに入る予定で、護衛担当者の部屋も用意される見込みだ。 【写真】身長は母キャサリン妃に届きそう国王夫妻