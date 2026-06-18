岡山県庁 岡山県は、働き盛りの世代の食生活の乱れを改善しようと食育リーフレットを作成しました。 岡山県によりますと、2021年の県民健康調査の結果、30歳代～40歳代男性の約3人に1人、女性の約5人に1人がBMI（体格指数）25以上の「肥満」であることが分りました。県は「朝食欠食」や「偏食」、「不規則な生活リズム」などによる食生活の乱れを改善し、自分に合った適切な量と質の食事を習慣づけることの大切