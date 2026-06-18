6月27日で松本サリン事件発生から32年となるのを前に18日、松本広域消防局では化学物質がまかれたとの想定で特殊災害に対応する訓練が行われました。訓練は路線バスの車内で乗客が液体をまき散らした後、刺激臭が発生し複数人が体調不良を訴え、意識がなく倒れている想定で行われました。松本広域消防局管内の隊員23人が参加し、防護服を着用した「特殊災害対応隊」などが危険な物質の検知や救助者の除染にあたりました。「特殊災