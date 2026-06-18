サッカー日本代表が、「FIFAワールドカップ2026（W杯）」の北中米大会で激戦を繰り広げている。初戦のオランダ戦では、強豪を相手に2度のリードを許しながら、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき勝ち点1を獲得。各選手が活躍し、日本中のファンを熱狂させている。 サッカー・ワールドカップの韓国対メキシコ試合前に発生した差別をめぐる二つの論争 日本代表については、メディアが