俳優の高橋克典（61）が、17歳の長男とともに、家族分のスキー用品を選ぶ様子を公開した 。【映像】“口元そっくり”と話題の長男（複数カット） 2004年に15歳年下のハンナさんと結婚し、アルペンスキーに励む17歳の息子がいる高橋 。家族との日常をブログで発信していて、20回目の結婚記念日に3人で乾杯する様子や、アルペンスキーの合宿に向かう息子の姿などを公開してきた 。 2025年9月15日は、浅草を訪れた際の親子ショ