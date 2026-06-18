8人組ボーイズグループ「VOKSYDAYS」のメンバーで俳優の越山敬達（17）が18日までに自身の公式インスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開した。「こんばんは。敬達です」と書き出した越山。「霧山人香を演じられた、有村架純さんともお写真撮っていただきました！」とつづって日曜劇場「ＧＩＦＴ」で共演した女優・有村架純との2ショットをアップした。「撮影中の休憩時間など、僕の質問や悩みを親身に聞いてくだ