◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージK組第1節 コロンビア3-1ウズベキスタン(日本時間18日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ)初出場のウズベキスタンは前半40分に先制されると、後半15分には同代表W杯初ゴールが生まれ同点に追いつきます。しかしその後、コロンビアの快足ウィング、ルイス・ディアス選手にゴールを奪われるなど2失点し1-3で初戦を落としました。元イタリア代表としてW杯優勝経験を持つファ