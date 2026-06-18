7月3日に米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で挙式するとうわさされる米歌手テイラー・スウィフト（36）と米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー（36）について、ニューヨークのゾーラン・マムダニ市長が記者会見でうっかり認める発言をして話題を呼んでいる。7月19日に閉幕するサッカー北中米ワールドカップ（W杯）など大型イベントが相次ぐなかでの警備問題について