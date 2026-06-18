元ギャルママモデルの日菜あこが17日に自身のアメブロを更新。カジュアル衣料品店『GU』で購入したキャミソールの着用ショットを公開した。この日、日菜は「GUに行ったらプライスダウンしてて590円でコラボキャミが買えた」と報告し、お気に入りのキャラクター『Lil ala mode』と『GU』がコラボしたキャミソールを紹介。「買う気はなかったけどこの値段ならねー！！」と、その安さに惹かれて購入したことを明かした。続けて更新し