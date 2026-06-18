人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新。韓国・ソウルにある『ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）』のカフェ・レストラン『ル・カフェ ルイ・ヴィトン ソウル』を訪れたことを報告した。この日、桃は「韓国で…念願の、LE CAFE LOUIS VUITTONに行ってきました」と報告し、豪華な内装に「美女と野獣の、お屋敷の中の図書館みたい！！！！！」と興奮気味にコメン