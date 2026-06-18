女優の細川直美が16日に自身のアメブロを更新。毎年買い足しているお気に入りのワンピースを紹介した。この日、細川は「先日コメントでご質問をいただきましたご質問に少しですがお返事」をすると切り出し、着用していたワンピースについて「マリハの商品です」と紹介。「軽くて涼しく着やすいので毎年夏に1〜2着を買い足しています」とお気に入りの様子で述べ「今年はこちらを購入しました」とカーキ色のワンピース姿を公開した。