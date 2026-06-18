新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンアーティストとの密着ツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】SUZUKA＆イケメンアーティストの密着ツーショット「可愛すぎるしカッコよすぎる」SUZUKAさんは、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦さんとの2枚のセルフィーを投稿。1枚目は満面の笑みを浮かべたモノクロ写真、2枚目はクールな表情でピースサインをした写真です。