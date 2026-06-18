「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、季節の麺三味 夏の期間限定メニュー第2弾を、全国で〈冷やし〉商品2種類、〈辛い〉商品を発売する。全国で発売する〈冷やし〉商品は「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」・「豚しゃぶ冷やしめん」で、〈辛い〉商品は、「夏辛ちゃんぽん」を6月22日から順次、販売する。「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」は、コクのあるオリジナルのちゃ