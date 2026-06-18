B−R サーティワン アイスクリームは、6月23日から「ハッピーフレンズ アンパンマン ／ ばいきんまん」を発売する。好きなアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身するハッピーフレンズに、みんなが大好きな「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類が登場する。オリジナルのシールスリーブもついているので、食べたあとも楽しく遊べる。今年の夏は、「それいけ！ア