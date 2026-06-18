「ルルダイレクトS錠」第一三共ヘルスケアは、総合かぜ薬のロングセラーブランドである「ルル」から、つらいせき・たんに特化して優れた効果を発揮する鎮咳去たん薬「ルルダイレクトS錠」（OTC医薬品：指定第2類医薬品）を8月31日に発売する。せきやたんは、日中や就寝時など生活のさまざまな場面で影響を及ぼしやすい症状のひとつ。そこで今回「ルル」ブランドの新たなラインアップとして、かぜに伴う症状の中でも、特につらいせ