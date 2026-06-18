ジュンが展開する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ）」は、ワコールが展開するファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」とコラボレーションし、カップインタンクトップ2型を発売する。同アイテムは、6月16日から、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」で予約受付を開始。6月30日からADAM ET ROPE'全店舗、J'aDoRe JUN ONLINEで入荷次第順次販売する。今回