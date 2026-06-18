セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞から、アメリカ西海岸発のスケートブランド「FTC」とのコラボレーションモデル2種を、7月10日に発売する。HDB011Jは、日米860本の数量限定で、HDB012JCは、日米663本の数量限定となる。1986年、ケント・ウエハラがスケートボードの聖地の一つサンフランシスコで「FTC」をスタート。ブランド名は、「Family＝家族、Trust＝信頼、Commitment＝責任」の頭文字をとっている。スケートボード