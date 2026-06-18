ヤギが草を食べて、自治体も潤う？ 雑草をおいしそうに食べるヤギ。大阪府交野市の天野川緑地で行われていたのは、実は市による除草作業です。 ヤギにこの仕事を任せるのは交野市では2年目。奈良県生駒市のTSUMUGIファームから派遣された2頭のヤギ、約500平方メートルの緑地の除草が任務です。日差しや雨風をしのぐための小屋も設置されています。 ―――ヤギどう思いますか?（交野市民）「いいじゃ