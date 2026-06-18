カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐる Action！」を今年1月から始動した。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。6月からは取り組みを拡張し、キャンペーンなど様々な施策を展開している。今回は、山梨県にゆかりのあるインフルエンサーが、山梨県のめぐみの魅力を発信・届ける。また、キャンペーン参加やSNS上での「いいね」「コ