◇W杯北中米大会1次リーグK組ウズベキスタン1ー3コロンビア（2026年6月17日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦で、17日（日本時間18日）にウズベキスタン（FIFAランク50位）がコロンビア（同13位）と対戦。後半20分で同点に追いつきながらも、5分後に勝ち越しを許すと試合終了間際にも失点して黒星発進。W杯初勝利を挙げられなかった。「選手たちは全力を尽くしてくれた」ウズベキ