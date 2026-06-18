落語家の蜃気楼龍玉（しんきろう・りゅうぎょく、本名・加藤暢彦＝かとう・のぶひこ）さんが１１日、心不全で死去した。５３歳だった。所属する落語協会が発表した。埼玉県出身。１９９７年、五街道雲助さんに入門し、２０１０年に真打ち昇進、三代目蜃気楼龍玉を襲名した。三遊亭円朝の作品や怪談噺（ばなし）など重厚な演目に定評があり、１４年に文化庁芸術祭新人賞、１５年度の国立演芸場「花形演芸大賞」の大賞を受賞。